للبيع فيلا بالناصرية

للبيع فيلا طابق واحد بالشارقةّ الناصريه زاوية على شارعين قار مساحة الارض 4200 قدم 4 غرف نوم ماستر و مجلس مع الحمام والمغاسل صاله مع الحمام والمغاسل ملحق مطبخ مجهز بالكامل وغرفه خادمه مع الحمام التكيف اسبلت مطلوب 850 الف درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283