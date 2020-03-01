للبيع فيلا بالناصرية

(للبيع)
|للبيع فيلا طابق واحد بالشارقةّ الناصريه زاوية على شارعين قار مساحة الارض 4200 قدم 4 غرف نوم ماستر و مجلس مع الحمام والمغاسل صاله مع الحمام والمغاسل ملحق مطبخ مجهز بالكامل وغرفه خادمه مع الحمام التكيف اسبلت مطلوب 850 الف درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الناصرية
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054619
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