للبيع فيلا بالناصرية

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا طابق واحد بالشارقةّ الناصريه زاوية على شارعين قار مساحة الارض 4200 قدم 4 غرف نوم ماستر و مجلس مع الحمام والمغاسل صاله مع الحمام والمغاسل ملحق مطبخ مجهز بالكامل وغرفه خادمه مع الحمام التكيف اسبلت مطلوب 850 الف درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - الناصرية
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 درهم
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054619
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