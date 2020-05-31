للبيع فيلا بالموافجة

(للبيع)
|للبيع فيلا دور واحد بالشارقة الموافجة زاوية مساحة 12500 قدم 4 غرف ماستر مجلس كبير وصاله كبيره ملحق غرفتين وحمامين ومطبخ واستور - كراج 4 سيارات - حوش واسع العمر تقريبا 10 سنوات مطلوب 2.450.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الموافجة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,450,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2020
|رقم الإعلان:
|2060023
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