للبيع فيلا بالمرقاب تشطيب شخصي رائع

(للبيع)
|للبيع فيلا بالشارقة المرقاب فيلا رائعة جدا تشطيب شخصي سوبر ديلوكس مساحة الارض 8000 قدم مساحة للبناء 4500 قدم 6 غرف نوم وصالة ومجلس ومطبخ غرفة خادمة - حمام سباحة مطلوب 2.200.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- المرقاب
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059534
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