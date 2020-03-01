للبيع فيلا بالقوز

(للبيع)
|لبيع فيلا طابقين بالشارقة واسط-القوز قريب من دوار الكتاب. مساحة 8000 قدم 6 غرف ماستر وصالتين ومجلس وملحق مع غرفة خدامة ومطبخ ومخزن ومسبح وحديقة العمر ١٢ سنة السعر 2.500.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- القوز
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054617
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