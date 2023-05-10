للبيع فيلا بالفيحاء

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United Arab Emirates (Sharjah) [ Change location ]

Ad Information
للبيع فيلا بالشارقة الفيحاء زاوية مساحة الأرض 10000 قدم مجدده بالكامل وجاهزه للسكن الدور الارضي مجلس و 4 غرف منهم غرفة ماستر ومطبخ الدور الثاني مجلس و3 غرف نوم وحده ماستر ملحقين و حديقة مطلوب 2.300.000 درهم للتواصل 00971562135283
Contact The Advertiser:
Contact Name: ياسمين
Telephone: 0562135283

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Location: - الشارقة
Sharjah -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 2,300,000 Dirham
Posting Date: 10/5/2023
Ad Number: 2186072
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