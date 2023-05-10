للبيع فيلا بالفيحاء

(For Sale)
|للبيع فيلا بالشارقة الفيحاء زاوية مساحة الأرض 10000 قدم مجدده بالكامل وجاهزه للسكن الدور الارضي مجلس و 4 غرف منهم غرفة ماستر ومطبخ الدور الثاني مجلس و3 غرف نوم وحده ماستر ملحقين و حديقة مطلوب 2.300.000 درهم للتواصل 00971562135283
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ياسمين
|Telephone:
|0562135283
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|Location:
|- الشارقة
Sharjah - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|2,300,000 Dirham
|Posting Date:
|10/5/2023
|Ad Number:
|2186072
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