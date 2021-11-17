للبيع فيلا بالفيحاء زاوية

(للبيع)
|للبيع فيلا طابق واحد بالشارقة الفيحاء زاوية ثالث قطعة من الشارع العام مساحة الارض 10000 قدم مساحة البناء 5000 قدم 3 غرف نوم وحده منهم ماستر وغرفتين حمام مشترك صاله و مجلس ماستر مع المغاسل ملحق : غرفه طعام+غرفة خادمه +جلسه +غرفه سايق + مطبخ كبير مجهز بالكامل الفيلا مع الكهرباء والماء والتكيف مطلوب 1.300.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111811
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