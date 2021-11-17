للبيع فيلا بالفيحاء زاوية

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا طابق واحد بالشارقة الفيحاء زاوية ثالث قطعة من الشارع العام مساحة الارض 10000 قدم مساحة البناء 5000 قدم 3 غرف نوم وحده منهم ماستر وغرفتين حمام مشترك صاله و مجلس ماستر مع المغاسل ملحق : غرفه طعام+غرفة خادمه +جلسه +غرفه سايق + مطبخ كبير مجهز بالكامل الفيلا مع الكهرباء والماء والتكيف مطلوب 1.300.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300,000 درهم
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111811
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