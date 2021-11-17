للبيع فيلا بالفيحاء زاوية

للبيع فيلا طابق واحد بالشارقة الفيحاء زاوية ثالث قطعة من الشارع العام مساحة الارض 10000 قدم مساحة البناء 5000 قدم 3 غرف نوم وحده منهم ماستر وغرفتين حمام مشترك صاله و مجلس ماستر مع المغاسل ملحق : غرفه طعام+غرفة خادمه +جلسه +غرفه سايق + مطبخ كبير مجهز بالكامل الفيلا مع الكهرباء والماء والتكيف مطلوب 1.300.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283