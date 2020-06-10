للبيع فيلا بالسيوح

(للبيع)
|للبيع فيلا بالشارقة السيوح مساحة 10000 قدم 5 غرف ومجلس و صالتين و ملحق العمر 4 سنوات مطلوب 2.500.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- السيوح
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061489
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