للبيع فيلا بالرفاعة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا تجاري سكني بالشارقة الرفاعه الشارع العام مقابل متاجر المرقاب مساحه 5000 قدم زاويه شارعين عام وجانبي قار 4 غرف وصالتين ومجلس غرفه طعام و غرفه خادمه و مسبح السعر 2 مليون درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116290
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع فيلا بمشيرف - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا بمشيرف

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا بعجمان مشيرف على شارعين مساحة 10.000 قدم 6 غرف ومجلسين وصالة مطلوب 1.400.000 درهم للت.
القسم: 

1,400,000 درهم

11/12/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا طابقين في خورفكان - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا طابقين في خورفكان

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا طابقين حديثة بخورفكان ملك تتكون من 4 غرف رئيسيه 2 صاله 2 مجلس ملحق غرفة خادمه غرفة غسيل ح.
القسم: 

11 درهم

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا بالفيحاء زاوية - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا بالفيحاء زاوية

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا طابق واحد بالشارقة الفيحاء زاوية ثالث قطعة من الشارع العام مساحة الارض 10000 قدم مساحة .
القسم: 

1,300,000 درهم

17/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا طابقين بالقادسية - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا طابقين بالقادسية

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا طابقين بالشارقة القادسية ضاحية الحيرة موقع مميز عند مدخل الرئيسي للمنطقة وعلى شارع قار م.
القسم: 

2,100,000 درهم

16/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلتين بالحوشي قيد الانشاء - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلتين بالحوشي قيد الانشاء

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بالشارقة الحوشي فيلتين متلاصقات قيد الانشاء مساحة الارض 10الاف قدم مساحة كل فيلا 5000 قدم ا.
القسم: 

1,500,000 درهم

15/11/2021
صورة الاعلان: للبيع بيت بالقوز شارع قار - في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالقوز شارع قار

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بيت بالشارقة القوز شارع قار مقابل المسجد مساحة 12 ألف قدم 5 غرف وصاله ومجلس ملحق في 4 غرف .
القسم: 

1,300,000 درهم

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلتين على ارض واحدة بالحوشي - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلتين على ارض واحدة بالحوشي

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلتين على ارض واحدة بالشارقة الحوشي مساحة الارض 10000 قدم مساحة الارض لكل فيلا 5000 قدم ال.
القسم: 

4,250,000 درهم

15/10/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلتين على ارض واحدة بالحوشي - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلتين على ارض واحدة بالحوشي

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلتين على ارض واحدة بالشارقة الحوشي مساحة الارض 10000 قدم مساحة الارض لكل فيلا 5000 قدم ال.
القسم: 

4,250,000 درهم

15/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager