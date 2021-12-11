للبيع فيلا بالرفاعة

للبيع فيلا تجاري سكني بالشارقة الرفاعه الشارع العام مقابل متاجر المرقاب مساحه 5000 قدم زاويه شارعين عام وجانبي قار 4 غرف وصالتين ومجلس غرفه طعام و غرفه خادمه و مسبح السعر 2 مليون درهم للتواصل 00971562135283