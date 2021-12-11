للبيع فيلا بالرفاعة

(للبيع)
|للبيع فيلا تجاري سكني بالشارقة الرفاعه الشارع العام مقابل متاجر المرقاب مساحه 5000 قدم زاويه شارعين عام وجانبي قار 4 غرف وصالتين ومجلس غرفه طعام و غرفه خادمه و مسبح السعر 2 مليون درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116290
1,400,000 درهم
11 درهم
1,300,000 درهم
2,100,000 درهم
1,500,000 درهم
1,300,000 درهم
4,250,000 درهم
4,250,000 درهم