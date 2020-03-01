للبيع فيلا بالحوشي

(للبيع)
|للبيع فيلا بالشارقة الحوشي مساحة الارض 10,000 قدم مساحة البناء 7000 قدم 5 غرف ومجلس وصالة وغرفة خادمة مساحات واسعة تشطيب سوبر ديلوكس مطلوب 3,600.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الحوشي
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055987
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