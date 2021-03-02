للبيع فيلا بالحميدية

(للبيع)
|للبيع فيلا بعجمان الحميديه لمساحه 13000 قدم 7 غرف وصاله كبيره ومجلس المطبخ وغرفة الخادمه خارج الفيلا مسبح مصعد تشطيب فاخر تملك مواطنين فقط مطلوب 5.200.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- عجمان
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085813
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