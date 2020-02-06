للبيع فيلا بالجزات

(للبيع)
|للبيع فيلا بالشارقة الجزات مساحة الارض 8000 قدم مساحة البناء 5500 قدم ٤ غرف نوم {٣ ماستر} - غرفة النوم الرئيسية سويت مساحة كبيرة - غرفة معيشة وغرفة طعام - مطبخ كبير - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق - حديقة العمر ٢٠ سنة مطلوب 2.400.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الجزات
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051926
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