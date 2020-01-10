للبيع فيلا بالجرينة

(للبيع)
|للبيع فيلا بالشارقة الجرينة على زاوية 6 غرف نوم - 6 حمامات - مجلس وصالة 2 مطبخ - محزن - غرفة تبديل ملابس مطلوب 2.300.000 درهم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الجرينة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048398
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