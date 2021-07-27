للبيع فيلا بالتقسيط بحمام سباحه الساحل الشمالى

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|الساحل الشمالى قرية حورس على البحر موحدة التصميم ارتفاع موحد المبانى دورين وروف فقط المبانى مجلده بالحجر الفرعونى والهاشمى . الفيلا دورين وروف واجهه بحريه بحمام سباحه خاص . 4غرفه 3 حمام رسبشن مطبخ امريكى تراس . تشطيب هاى لوكس الاستلام فور التعاقد . السعر الاجمالى مليون و800الف السداد 50% تعاقد واستلام فورى 50% على سنتين بدون فوائد او عمولات . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه 01150168707
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى خليفه
|التليفون:
|+201150168707
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|العنوان:
|الساحل الشمالى قرية حورس- معروض
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100755
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