للبيع فيلا اول ساكن شخبوط علي زاويه تشطيب حديث بسعر مميز

(للبيع)
|للبيع في مدينة شخبوط فيلا تشطيب حديث بسعر مميز مساحة الارض ( 100* 100 قدم ) موقع على زاوية وحوش واسع. الفيلا مكونة من:- عدد 6 غرف ماستر - غرفة ماستر رئيسية مع صالة - مجلس - غرفة طعام - غرفة غسيل- مطبخ واسع . السعر ( 4.600.000 درهم ) للتواصل:- بوحمدان 0557511102 اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054111
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