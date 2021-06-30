للبيع فيلا المفرق الكوم الاحمر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع فيلا المفرق الكوم الاحمر - في الأردن

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للبيع فيلا المفرق الكوم الاحمر تبعد عن مدينة المفرق 20 كم تتكون الفيلا من دورين الدور الارضي غرفتين وصالون ومطبخ وحمامين ومضافة رجال والدور الثاني غرفتين وحمام ومضافة نساء كبيره وحوش قعده الفيلا بها 3 مكيفات والمطبخ مجهز باثاث حديث مساحة الارض تقريبا 800 متر تحتوي مزرعة من 8 اشجار زيتون كبيره ومنتجه و3 اشجار تين غزيرة الانتاج وعريشة عنب تحتوي علي 3 اشجارغزيرة الانتاج وطعم عسلي وشجرتين توت بلدي وشجرتين كينا وخزانين ماء 2 متر والاخر متر وربع ويحتوي علي غرفة كبيره للدجاج او الماشية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد حمد مهلهل المري
التليفون: 51158586

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العنوان: الكوم الاحمر- الكوم الاحمر
الأحمدي -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 51,799 دينار
تاريخ الإعلان: 9/7/2021
رقم الإعلان: 2099367
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