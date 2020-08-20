للبيع فيلا الشامخة خلف المعهد البترولي 10غرف ماستر

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة خلف المعهد البترولي مساحة الارض ( 75×150 قدم ) الفيلا تتكون من فيلا وملحقين الفيلا فيها ١٠ غرف ماستر خزاين بالحائط٣ صالات اثنين منهن سوبر ديلوكس٢ مجالس سوبر ديلوكس واحد منهن بغرفة طعام مطبخ الملحق الاول مجلس كبير سوبر ديلوكس مع غرفة ماستر ديلوكس الملحق الثاني مطبخ كبير و غرفة غسيل وغرفة خادمه وغرفة سائق الفيلا عمرها خمس سنوات الفيلا بحاله ممتازة السعر ( 4.500.000 درهم ) للتواصل بوحمدان :-0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065558
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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