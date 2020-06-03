للبيع فيلا اكثر من عشر غرف نوم ماستر الشامخة شارع عام موقع مميز

(للبيع)
|للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز مساحه الارض ١٥٠ × ١٥٠ قدم لفيلا تتكون من مجالس خارجية وصالات واسعة وبها اكثر من عشر غرف نوم ماستر ومطابخ داخلية موقع مميز المطلوب ( 6.000.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102 للتواصل اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060155
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