للبيع | فيلا أول ساكن 8 غرف ماستر | الشامخة أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وشارعين تتكون من : 8 غرف نوم ماستر - مجلسين - مطبخين - 8 حمامات - ملحق خارجي كود رقم : VI 113104 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733