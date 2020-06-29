للبيع | فيلا أول ساكن 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا أول ساكن تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : 7 غرف - مجلسين - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة بحمام - مطبخ - غرفة سائق حديقة - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 15,750 قدم مربع كود رقم : VI 115739 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733