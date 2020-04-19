للبيع.فيلا أول ساكن 7 غرف نوم مدينة شخبوط أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن 7 غرف نوم مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا أول ساكن 7 غرف نوم مدينة شخبوط أبوظبي فيلا أول ساكن تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : 7 غرف نوم - مجلسين - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة بحمام مطبخ - غرفة سائق - حديقة - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 15,750 قدم مربع كود رقم : VI 115739 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/4/2020
رقم الإعلان: 2058171
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