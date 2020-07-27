للبيع | فيلا أول ساكن 7 غرف نوم تشطيب سوبر ديلوكس | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا أول ساكن تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : 7 غرف نوم - مجلسين - غرفة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة بحمام - مطبخ غرفة سائق - حديقة - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 15,750 قدم مربع كود رقم : VI 115739 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733