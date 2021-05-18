للبيع.فيلا أول ساكن | 7 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا للبيع مكونه من : 7 غرف ماستر - مجلس منفصل للرجال - صالة طعام - صالة جلوس- غرفة سائق - غرفة خادمة غرفة غسيل - أستور - حوش كبير مساحة الارض :15000 قدم مربع كود رقم : VH 978698 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733