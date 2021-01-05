للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماستر- مجلس - صالتين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات - حوش حمام سباحة - مصعد كود رقم : VI115982 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078746
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