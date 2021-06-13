للبيع .فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات - حوش - حمام سباحة - مصعد كود رقم : VH 978718 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733