للبيع .فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات - حوش - حمام سباحة - مصعد كود رقم : VH 978718 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0508351822

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096861
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع .فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم م.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونه من : 8 غرف ماستر - مجلس رجالي.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي فيلا تجارية مكونه من : 8 غرف ماستر - مجلس رجالي.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي الفيلا الأولى والثانية مكونة من : كل فيلا مكونة من :.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي الفيلا الأولى والثانية مكونة من : كل فيلا مكونة من :.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي المجمع مكون من : الفيلا الأولى : 12 غرفة نوم ماستر - صالتين .
القسم: 

اتصل

13/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | فخم | المشرف أبوظبي المجمع مكون من : الفيلا الأولى : 12 غرفة نوم ماستر - صالتين .
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مكونة من :.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مكونة من :.
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي :.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي :.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 11 غرفة ماستر | بتشطيب فخم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 11 غرفة ماستر - مطبخ.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من 7 غرف نوم ماستر - مجلس - ص.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من 7 غرف نوم ماستر - مجلس - ص.
القسم: 

اتصل

12/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager