للبيع.فيلا أول ساكن | 6 غرف ماستر | حمام سباحة | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخين - 6 حمامات حوش - حمام سباحة - مصعد كود رقم : VI 115982 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733