للبيع | فيلا أول ساكن 5 غرف وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | فيلا أول ساكن 5 غرف وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | فيلا أول ساكن 5 غرف وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : 5 غرف نوم - مجلسين - صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخين - غرفة خادمة - غرفة سائق - حمام سباحة كود رقم : VI 111814 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060527
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