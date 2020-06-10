للبيع | فيلا أول ساكن 5 غرف وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تطل على زاوية وشارعين مكونة من : 5 غرف نوم - مجلسين - صالة معيشة - غرفة طعام - مطبخين - غرفة خادمة - غرفة سائق - حمام سباحة كود رقم : VI 111814 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733