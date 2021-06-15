للبيع.فيلا أول ساكن | 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلس خارجي - صالتين - مطبخ تحضيري - مطبخ رئيسي خارجي - غرفة خادمة مع حمام غرفة حارس مع مطبخ و حمام - مواقف ٣ سيارات مظللة - حديقة خارجية لاند سكيب كود رقم : VH 967321 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733