(للبيع)
|للبيع.فيلا أول ساكن | 5 غرف ماستر | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلس خارجي - صالتين - مطبخ تحضيري - مطبخ رئيسي خارجي - غرفة خادمة مع حمام غرفة حارس مع مطبخ و حمام - مواقف ٣ سيارات مظللة - حديقة خارجية لاند سكيب كود رقم : VH 967321 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097047
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