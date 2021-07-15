للبيع.فيلا أول ساكن | 4 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا أول ساكن | 4 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا جديدة أول ساكن مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 5 حمامات - حوش مستقل - باركنيج كود رقم : VI 980553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0508351822

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100144
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