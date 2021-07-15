(للبيع)
|للبيع.فيلا أول ساكن | 4 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا جديدة أول ساكن مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 5 حمامات - حوش مستقل - باركنيج كود رقم : VI 980553 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100143
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