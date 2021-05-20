للبيع.فيلا أول ساكن | 4 غرف مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا أول ساكن 4 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 5 حمام - حوش مستقل - باركنيج كود رقم : 979856 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733