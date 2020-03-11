للبيع.فيلا أول ساكن على زاوية في ياس إيكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق مع حمام - مطبخ مخزن - حمامين - جراج لعدد 3 سيارات - حوش طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة نوم ماستر - غرفة دراسة - غرفة عائلة - 3 حمامات - تيراس - بلكونتين كود رقم : VI 114936 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 ORN: 53733