للبيع فطر هندي ( كيفر ) Kefir Grains for sale

للبيع فطر هندي ( كفير ) طازج كل 250 جرام ب 25 دينار Fresh Kefir grains for sale KD25 for each 250 g probiotics ( اسأل عن الوزن قبل الشراء ) شغل متعوب عليه الجوده و السعر المناسب السعر يشمل عبوه زجاج و التوصيل