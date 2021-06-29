للبيع فطر هندي ( كيفر ) Kefir Grains for sale

(للبيع)
|للبيع فطر هندي ( كفير ) طازج كل 250 جرام ب 25 دينار Fresh Kefir grains for sale KD25 for each 250 g probiotics ( اسأل عن الوزن قبل الشراء ) شغل متعوب عليه الجوده و السعر المناسب السعر يشمل عبوه زجاج و التوصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بو عزيز
|التليفون:
|98896147
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|العنوان:
|- الكويت
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098613
1 دينار
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