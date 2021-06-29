للبيع فطر هندي ( كيفر ) Kefir Grains for sale

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فطر هندي ( كفير ) طازج كل 250 جرام ب 25 دينار Fresh Kefir grains for sale KD25 for each 250 g probiotics ( اسأل عن الوزن قبل الشراء ) شغل متعوب عليه الجوده و السعر المناسب السعر يشمل عبوه زجاج و التوصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بو عزيز
التليفون: 98896147

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العنوان: - الكويت
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098613
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