للبيع غرف كمونا / ساونا ياباني الصنع لحرق الدهون بسعر مغري

حمام الكامونا صناعة يابانية و هي عبارة عن غرفة حرارية بدون بخار لها عدة استخدامات جمالية و طبية . يستخدم في علاج المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي ويستخدم للإسترخاء وتنشيط الدوره الدموية . يتميز باستهلاك طاقة 1800 KW بسعر 500 دينار كويتي