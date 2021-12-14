للبيع غرف كمونا / ساونا ياباني الصنع لحرق الدهون بسعر مغري

(للبيع)
|حمام الكامونا صناعة يابانية و هي عبارة عن غرفة حرارية بدون بخار لها عدة استخدامات جمالية و طبية . يستخدم في علاج المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي ويستخدم للإسترخاء وتنشيط الدوره الدموية . يتميز باستهلاك طاقة 1800 KW بسعر 500 دينار كويتي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الدهيشي
|التليفون:
|965 66993452
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|العنوان:
|حولي-شارع بيروت- الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 دينار
|تاريخ الإعلان:
|16/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115481
1 دينار
12,511 دينار
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20 دينار
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