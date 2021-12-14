للبيع غرف كمونا / ساونا ياباني الصنع لحرق الدهون بسعر مغري

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تفاصيل الإعلان
حمام الكامونا صناعة يابانية و هي عبارة عن غرفة حرارية بدون بخار لها عدة استخدامات جمالية و طبية . يستخدم في علاج المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي ويستخدم للإسترخاء وتنشيط الدوره الدموية . يتميز باستهلاك طاقة 1800 KW بسعر 500 دينار كويتي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدهيشي
التليفون: 965 66993452

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العنوان: حولي-شارع بيروت- الكويت
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دينار
تاريخ الإعلان: 16/12/2021
رقم الإعلان: 2115481
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7/11/2021
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