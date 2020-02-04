للبيع عمارة تجارية بمويلح

للبيع بناية تجارية بالشارقة مويلح ثاني بناية من شارع محمد بن زايد على شارع عام وسكتين مساحة البناية 300 متر مربع 21 استديو - 4 محلات مكونه من وارضي 3 طابق في غرفه صغيرة بحمام للحارس الدخل الكامل 365.000 الف درهم مطلوب 3.900.000 درهم للتواصل 00971562135283