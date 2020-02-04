للبيع عمارة تجارية بمويلح

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بناية تجارية بالشارقة مويلح ثاني بناية من شارع محمد بن زايد على شارع عام وسكتين مساحة البناية 300 متر مربع 21 استديو - 4 محلات مكونه من وارضي 3 طابق في غرفه صغيرة بحمام للحارس الدخل الكامل 365.000 الف درهم مطلوب 3.900.000 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: للبيع عمارة تجارية بمويلح
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - مويلح
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,900,000 درهم
تاريخ الإعلان: 7/2/2020
رقم الإعلان: 2051927
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