(للبيع)
|للبيع بناية تجارية بالشارقة مويلح ثاني بناية من شارع محمد بن زايد على شارع عام وسكتين مساحة البناية 300 متر مربع 21 استديو - 4 محلات مكونه من وارضي 3 طابق في غرفه صغيرة بحمام للحارس الدخل الكامل 365.000 الف درهم مطلوب 3.900.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|للبيع عمارة تجارية بمويلح
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- مويلح
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,900,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051927
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