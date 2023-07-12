للبيع عمارة باليرموك شارع عام

(For Sale)

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Ad Information
للبيع بناية بالشارقة اليرموك شارع عام مساحة 3000 قدم 4 محلات - 5 شقق - 1 ستديو الخالي 3 محلات و شقة الدخل الحالي 100 الف درهم الدخل الكامل بعد التأجير 140 الف درهم العمر تقريباً 18 سنة مطلوب 2.400.000 درهم للتواصل 00971562135283
Contact The Advertiser:
Contact Name: ياسمين
Telephone: 0562135283

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Location: - الشارقة
Sharjah -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 2,400,000 Dirham
Posting Date: 1/8/2023
Ad Number: 2239822
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