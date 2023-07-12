للبيع عمارة باليرموك شارع عام

للبيع بناية بالشارقة اليرموك شارع عام مساحة 3000 قدم 4 محلات - 5 شقق - 1 ستديو الخالي 3 محلات و شقة الدخل الحالي 100 الف درهم الدخل الكامل بعد التأجير 140 الف درهم العمر تقريباً 18 سنة مطلوب 2.400.000 درهم للتواصل 00971562135283