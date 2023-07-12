للبيع عمارة باليرموك شارع عام

(For Sale)
|للبيع بناية بالشارقة اليرموك شارع عام مساحة 3000 قدم 4 محلات - 5 شقق - 1 ستديو الخالي 3 محلات و شقة الدخل الحالي 100 الف درهم الدخل الكامل بعد التأجير 140 الف درهم العمر تقريباً 18 سنة مطلوب 2.400.000 درهم للتواصل 00971562135283
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ياسمين
|Telephone:
|0562135283
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|Location:
|- الشارقة
Sharjah - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|2,400,000 Dirham
|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239822
3,500,000 Dirham
2,650,000 Dirham
2,800,000 Dirham