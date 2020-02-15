للبيع عمارة بالزيد

(للبيع)
|للبيع عمارة بالشارقة الذيد ارضي + 2 مساحة 3500 قدم 8 شقق غرفتين وصاله 2 شقق غرفه وصاله 2 شقق الاستديو 3 محلات تجاريه العمر 8 سنوات الدخل الكامل 185 الف درهم مطلوب 2 مليون درهم نهائي للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الزيد
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057384
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