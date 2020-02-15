للبيع عمارة بالزيد

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع عمارة بالزيد - في الشارقة الإمارات

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للبيع عمارة بالشارقة الذيد ارضي + 2 مساحة 3500 قدم 8 شقق غرفتين وصاله 2 شقق غرفه وصاله 2 شقق الاستديو 3 محلات تجاريه العمر 8 سنوات الدخل الكامل 185 الف درهم مطلوب 2 مليون درهم نهائي للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الزيد
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057384
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