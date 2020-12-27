للبيع عمارة بالراشدية 2

(للبيع)

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الإمارات (عجمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع عمارة 4 طوابق بعجمان الراشديه 2 مساحه 6500 قدم زاوية 4 طوابق تصلح لشقق مفروشة 30 شقة غرفه وصاله - 17 استديو تكييف مركزي باركن امامي يتسع 25 سيارة شارع قار كبير الدخل 864.000 الف درهم العمر 9 سنوات مطلوب 8.800.000 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - عجمان
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,800,000 درهم
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085817
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صورة الاعلان: بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان - في عجمان الإمارات

بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان

(للبيع)

- في عجمان الإمارات

بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان بنايه بموقع ممتاز في الراشديه تتكون م.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

13,500,000 درهم

27/12/2020
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