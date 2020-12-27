للبيع عمارة بالراشدية 2

(للبيع)
|للبيع عمارة 4 طوابق بعجمان الراشديه 2 مساحه 6500 قدم زاوية 4 طوابق تصلح لشقق مفروشة 30 شقة غرفه وصاله - 17 استديو تكييف مركزي باركن امامي يتسع 25 سيارة شارع قار كبير الدخل 864.000 الف درهم العمر 9 سنوات مطلوب 8.800.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- عجمان
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,800,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085817
13,500,000 درهم