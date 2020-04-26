(للبيع)
|للبيع عمارة بالراشدية 2 شارع قار مساحة 6500 قدم 4 طوابق 30 شقة غرفة وصالة 17 استديو تكييف مركزي العمر 8 سنوات الدخل 950 الف درهم مطلوب 10 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الراشدية2
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058517
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