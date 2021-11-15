للبيع عمارة بالجرف 2

(للبيع)
|للبيع بنايه بعجمان الجرف 3 موقع مميز منطقه تجاريه تشطيب ممتاز جدا مساحه 8,000 قدم زاويه شارعين كبار البناء أرضى + طابقين 16 شقه غرفه وصاله يوجد بها حمامين 10 إستديو مساحات كبيره 10 محلات مساحات مختلفه الدخل الحالى مع الوحدات الخاليه 540,000 ألف درهم يوجد 2 محلات و واحد استديو خالي العمر سنتين مطلوب 6,200,000 درهم قابل للتفاوض شيء بسيط للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- » دبي
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112953
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