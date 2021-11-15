للبيع عمارة بالجرف 2

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بنايه بعجمان الجرف 3 موقع مميز منطقه تجاريه تشطيب ممتاز جدا مساحه 8,000 قدم زاويه شارعين كبار البناء أرضى + طابقين 16 شقه غرفه وصاله يوجد بها حمامين 10 إستديو مساحات كبيره 10 محلات مساحات مختلفه الدخل الحالى مع الوحدات الخاليه 540,000 ألف درهم يوجد 2 محلات و واحد استديو خالي العمر سنتين مطلوب 6,200,000 درهم قابل للتفاوض شيء بسيط للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

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العنوان: - » دبي
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,200,000 درهم
تاريخ الإعلان: 27/11/2021
رقم الإعلان: 2112953
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