للبيع عمارة بالبوطينة

(للبيع)
|للبيع بناية بالشارقة البوطنية موقع مميز ارضي و6طوابق المساحة 2500 قدم مفروشة بالكامل و لها رخصة تجارية للشقق الفندقية و ممكن إستخدامها كبناية سكنية عادية . - قاعة إستقبال + 12 شقة غرفتين و صالة - 8 شقق غرفة و صالة البناية حالتها جيدة جداً إنشائياً لا يوجد أي شروخ و داخلياً تحت صيانة دائمة لترتقي لمعايير الفندقة صافي الربح السنوي 500 ألف درهم مطلوب 4 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- البوطينة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062748
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
50,000,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
50,000,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
9,000,000 درهم
9,000,000 درهم
2,300,000 درهم