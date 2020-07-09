للبيع عمارة بالبوطينة

للبيع بناية بالشارقة البوطنية موقع مميز ارضي و6طوابق المساحة 2500 قدم مفروشة بالكامل و لها رخصة تجارية للشقق الفندقية و ممكن إستخدامها كبناية سكنية عادية . - قاعة إستقبال + 12 شقة غرفتين و صالة - 8 شقق غرفة و صالة البناية حالتها جيدة جداً إنشائياً لا يوجد أي شروخ و داخلياً تحت صيانة دائمة لترتقي لمعايير الفندقة صافي الربح السنوي 500 ألف درهم مطلوب 4 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283