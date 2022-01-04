للبيع طلمبة أعماق غاطسة/ إيطالية الصنع/ كبراري٥ 50حصان

(للبيع)
|طلمبة أعماق غاطسة/ إيطالية الصنع/ كبراري/ 50 حصان/ 5 مراحل / 8 بوصة. مستعمل بحالة جيدة جدا . تقترب من الجديد قوة ضخ ممتازة جدا المطلوب 31000 جنية مصري. هاتف وواتس: 01555565562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صابر
|التليفون:
|01555565562
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|العنوان:
|- أسوان
أسوان - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117824
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1 جنيه
1 جنيه
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10 جنيه
100 جنيه
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350 جنيه
350 جنيه
50,000 جنيه
50,000 جنيه
500 جنيه
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