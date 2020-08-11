(للبيع)
|للبيع شقه بالامدام والتموين طريق النصر خطوات من سيتى ستارز وسيتى سنتر للبيع بعمارات الامداد والتموين شقه رائعه بمساحه 115متر طابق 6ببرج 9ادوار 2مصعد وامن 24ساعه مقسمه لغرفتين كبار ورسبشن ووحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس كما فى الصور استلام فورى بسعر ممتاز جدا ولا للوسطاء للجادين فقط الاتصال علي 01151555243 او واتس اب 01006999133
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|875,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064668
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