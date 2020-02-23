للبيع.شقة 3 غرف نوم بأطلالة بحرية جزيرة الريم أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.شقة 3 غرف نوم بأطلالة بحرية جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.شقة 3 غرف نوم بأطلالة بحرية جزيرة الريم أبوظبي هذه الشقة مكونة من : غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس - غرفتين نوم - بلكونة - غرفة طعام / جلوس مع حمام غرفة خادمة مع حمام خاص - مطبخ مودرن مع كبائن كود رقم : AP 115684 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 026592300

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053883
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اتصل

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17/12/2019
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للايجار شقه ثلاث غرف ماستر في الشامخه موقع مميز

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11/12/2019
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