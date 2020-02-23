للبيع.شقة 3 غرف نوم بأطلالة بحرية جزيرة الريم أبوظبي هذه الشقة مكونة من : غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس - غرفتين نوم - بلكونة - غرفة طعام / جلوس مع حمام غرفة خادمة مع حمام خاص - مطبخ مودرن مع كبائن كود رقم : AP 115684 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،