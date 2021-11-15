للبيع شقة 260متر بمقدم 10% بالتجمع الخامس بيت الوطن للبيع من المالك وبارقي احياء التجمع الخامس بيت الوطن شقة بمساحة 260متر (٤ غرف منهم غرفة ماستر بدرسنج وحمام + رسبشن ٤ قطع+٣ حمام + تراس كبير ) بالحى السادس ●بأقل مقدم 10% واطول فترة سداد 72 شهر ●اقل من دقيقه سيرا علي الاقدام للنادي الاهلي ●وعلي اكبر حديقه بالحي السادس ●واجهه بحريه غير مجروحه علي الاطلاق ●بالقرب من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون ●دقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه الجديده ●واجهات بتصميمات رائعه ●ب