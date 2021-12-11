للبيع شقة 180 م قرية اللوتس - الساحل الشمالي

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تفاصيل الإعلان
للبيع شقة 180 م قرية اللوتس - الساحل الشمالي - 1350000 ج كاش الدور 1 علوي- المبني 2 أدوار الساحل الشمالي – الكيلو 91 – قرية اللوتس 3غرف 2 ريسبشن حمام + مطبخ2 تشطيب سوبر لوكس عدادات ( كهرباء + مياه) مرخصة بناء 2005 كود 21001125
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يسري
التليفون: 01140230509

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العنوان: قريه اللوتس الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114779
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