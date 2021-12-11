(للبيع)
|للبيع شقة 180 م قرية اللوتس - الساحل الشمالي - 1350000 ج كاش الدور 1 علوي- المبني 2 أدوار الساحل الشمالي – الكيلو 91 – قرية اللوتس 3غرف 2 ريسبشن حمام + مطبخ2 تشطيب سوبر لوكس عدادات ( كهرباء + مياه) مرخصة بناء 2005 كود 21001125
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يسري
|التليفون:
|01140230509
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|العنوان:
|قريه اللوتس الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114779
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