للبيع شقة واسعة غرفة وصالة فى منطقة المدار الشارقة السعر 480000 درهم

(للبيع)
|للبيع شقة واسعة غرفة وصالة فى منطقة المدار الشارقة تتكون من:- غرفة نوم واسعة صالة واسعة حمامين (ماستر+ضيوف) مطبخ واسع خطة الدفع 10% عند الحجز تقسيط الباقى الى نهاية المشروع مع مرونة فى سداد الاقساط تسليم المشروع فى ديسمبر 2021 من المالك مباشرة AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو معاذ
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- Sharjah
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061704
650,000 درهم
360,000 درهم