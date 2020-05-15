للبيع شقة واسعة غرفة وصالة فى منطقة المدار الشارقة السعر 480000 درهم

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع شقة واسعة غرفة وصالة فى منطقة المدار الشارقة تتكون من:- غرفة نوم واسعة صالة واسعة حمامين (ماستر+ضيوف) مطبخ واسع خطة الدفع 10% عند الحجز تقسيط الباقى الى نهاية المشروع مع مرونة فى سداد الاقساط تسليم المشروع فى ديسمبر 2021 من المالك مباشرة AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو معاذ
التليفون: 0524297621

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - Sharjah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061704
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