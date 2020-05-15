للبيع شقة واسعة غرفة وصالة فى منطقة المدار الشارقة السعر 480000 درهم

للبيع شقة واسعة غرفة وصالة فى منطقة المدار الشارقة تتكون من:- غرفة نوم واسعة صالة واسعة حمامين (ماستر+ضيوف) مطبخ واسع خطة الدفع 10% عند الحجز تقسيط الباقى الى نهاية المشروع مع مرونة فى سداد الاقساط تسليم المشروع فى ديسمبر 2021 من المالك مباشرة AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621