للبيع شقة في كمبوند مونتن فيو دقايق من مول العرب بالشيخ زايد

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الحق العرض واحجز شقتك في كمبوند مونتن فيو وقسط علي 10 سنين بدون فوايد الشقة (2غرفة + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ + تراس ) بمليون 300 الف جنية للتواصل معرفة التفاصيل كلمنا او واتس اب 01211411556+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056373
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16/3/2020
صورة الاعلان: 10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب - في 6 أكتوبر مصر

10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب

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بمقدم 94000 جنية امتلك شالية 83 متر تشطيب هاي لوكس وتكييفات ومطبخ صيفك عندنا اجمل لباقي التفاصيل ابع.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

940,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5% - في 6 أكتوبر مصر

اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين - في 6 أكتوبر مصر

امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل اللي شاف مشاريع صبور في التجمع وحابب ينضم لعملاء صبورويعيش في اكتوبر صبور انشاء اول كمبوند سكني .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين - في 6 أكتوبر مصر

لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital - في 6 أكتوبر مصر

خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
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