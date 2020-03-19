للبيع شقة في كمبوند مونتن فيو دقايق من مول العرب بالشيخ زايد

(للبيع)
|الحق العرض واحجز شقتك في كمبوند مونتن فيو وقسط علي 10 سنين بدون فوايد الشقة (2غرفة + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ + تراس ) بمليون 300 الف جنية للتواصل معرفة التفاصيل كلمنا او واتس اب 01211411556+
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056373
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