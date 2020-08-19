للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى - في دبي الإمارات

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للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى السعر 5.8 مليون ٣ غرف نوم ماستر + صاله بانوراميك + غرفة خدامه +٥ حمامات + مطبخ + ٣ بلكونات + ٢ باركن للسياره العقار مفروش بالكامل التنظيف اسبوعي من الفندق عده المطبخ بالكامل متوفر، والغساله للصحون والملابس المساحة 2222 قدم مربع = 206,43 متر مربع العقار ( hotel Apartment) استخدامه كشقه مستقلة او يمكن استخدامه من ضمن الشقق الفندقيه والتي يمت استخدامها من قبل الفندق ( على حسب رغبه المالك) المطلوب :- ٥.٨٠٠.٠٠٠ درهم permit no 711
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 0524297621

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العنوان: وسط مدينة دبي- دبي
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,800,000 درهم
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065605
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