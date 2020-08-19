(للبيع)
|للبيع شقة فندقية واسعة جدا ومميزة مقابل برج خليفة ودبى مول دبى السعر 5.8 مليون ٣ غرف نوم ماستر + صاله بانوراميك + غرفة خدامه +٥ حمامات + مطبخ + ٣ بلكونات + ٢ باركن للسياره العقار مفروش بالكامل التنظيف اسبوعي من الفندق عده المطبخ بالكامل متوفر، والغساله للصحون والملابس المساحة 2222 قدم مربع = 206,43 متر مربع العقار ( hotel Apartment) استخدامه كشقه مستقلة او يمكن استخدامه من ضمن الشقق الفندقيه والتي يمت استخدامها من قبل الفندق ( على حسب رغبه المالك) المطلوب :- ٥.٨٠٠.٠٠٠ درهم permit no 711
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|وسط مدينة دبي- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,800,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065605
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