للبيع شقة غرفه وصاله روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المر

(للبيع)
|امتلك شقتك غرفه وصاله في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز المساحه: 628.61 قدم مربع السعر : درهم 53835 Jadwal Reall Estate 0589073957 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|للبيع شقة غرفه وصاله روعة في اكبر مجمع سكني تجاري في انترناشونال ستي ، المرحلة الاولى مشروع لونز- lawnz by Danube
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|538,350 درهم
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071413
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