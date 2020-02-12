للبيع.شقة غرفتين في جزيرة أبوظبي تتكون هذه الشقة من : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم واسعة - غرفة معيشة / طعام - مطبخ واسع - غرفة خادمة - حمامين بلكونة مع اطلالة رائعة على البحر والحديقة وحمام السباحة كود رقم : AP 115536 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733